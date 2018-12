Dax und Dow Jones: Eine Jahresendrally sieht anders aus

Es bleiben noch genau sieben Handelstage für einen versöhnlichen Jahresabschluss. Wenn man sich die aktuelle Stimmungslage an den Börsen allerdings ansieht, so fällt es derzeit schwer, noch an ein freundliches Jahresende zu glauben. Die Abwärtstrends sind intakt und haben sich zuletzt noch verschärft. Es dürfte darauf ankommen, Schadensbegrenzung zu betreiben und möglichst keine Unterstützungslinien mehr zu unterschreiten.

Dax

Chart 1

Der Dax (DAX 10772.2 -0.86%) befindet sich weiterhin im Abwärtstrend. Erholungsbewegungen, wie in der vergangenen Woche, fallen immer geringer aus. Der Widerstand knapp über 11’000 Punkten konnte nicht mehr erreicht werden. Der Umsatz bei der Anstiegsbewegung war rückläufig. Die Kaufsignale und die Divergenzen bei den Indikatoren konnten keine Wirkung entfalten. Damit dürfte der Markt weiter nach unten tendieren, auch wenn der Wochenauftakt freundlich ausfallen sollte.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones (Dow Jones 23652.64 -1.86%) konnte sich bislang besser behaupten als der Dax. In den letzten Wochen hat sich aber auch hier die Lage eingetrübt. Die Divergenzen bei den Indikatoren konnten die Lage nicht verbessern. Im Fall des MACD-Indikators wurde die Divergenz inzwischen aufgelöst. Der Index ist am Freitag mit anziehendem Umsatz unter den Unterstützungsbereich gefallen. Auch wenn zum Wochenstart die Chance besteht, diesen Unterstützungsbruch noch zu «reparieren», hat sich die Lage aber deutlich verschlechtert.