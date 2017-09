Dax und Dow Jones: Bestandsaufnahme nach der Wahl

Dax

Chart 1

Der DAX hatte in der vergangenen Woche technisch betrachtet auf der Stelle getreten, auch wenn an den letzten Tagen immer wieder neue kurzfristige Tops generiert wurden. Das Verkaufssignal beim Stochastik-Indikator dürfte in den nächsten Tagen vom MACD-Indikator bestätigt werden.

Dieser beginnt bereits abzukippen, was am Histogramm gut zu erkennen ist. Am Freitag wurde ein Shooting-Star hinterlassen, was ebenfalls für eine Korrekturbewegung spricht. Somit könnte es schwer fallen, weiter in den Widerstandsbereich vorzudringen.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones (Dow Jones 22296.09 -0.24%) hat in der vergangenen Woche etwas an Aufwärtsdynamik verloren. Der MACD-Indikator beginnt abzukippen und hat damit eine Divergenz gebildet. Ein Verkaufssignal dürfte daher in der anstehenden Woche bevorstehen.

Aus diesem Grund sollte mit einer Korrekturbewegung gerechnet werden, die den Index in den Bereich des nicht mehr weit entfernten Tops von Anfang August führen könnte. Ob diese Marke dann hält, bleibt abzuwarten.