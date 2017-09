Dax und Dow Jones: Ausbruch vollzogen

Dax

Chart 1

Der Dax (DAX 12429.56 1.02%) hat den Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal geschafft und ist dynamisch an die Widerstandslinie gelaufen. Der Dow Jones (Dow Jones 21797.79 0.06%) hat gezeigt, dass ein Ausbruch aus einer Konsolidierung noch nicht gleichbedeutend mit einem neuen Top sein muss. Als der Dax den Widerstand erreicht hatte, bildete er eine Intraday-Trendwende in Form eines Shooting Star aus.

Der freundliche Wochenschluss war von nachgebendem Umsatz begleitet. Die Indikatoren geben noch widersprüchliche Signale. Der Stochastik-Indikator steht vor einem Verkaufssignal, und der MACD-Indikator ist gerade an seiner Triggerlinie nach oben abgeprallt, was ein positives Signal bedeutet. Kurzfristig dürfte dies für weiter anziehende Notierungen sprechen, mittelfristig eher nicht.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones hatte nach dem Erreichen der Marke von 22’000 Punkten eine Konsolidierung vollzogen. Daraus ist er zuletzt nach oben ausgebrochen. Allerdings konnte das Niveau nur kurz gehalten werden.

Inzwischen bröckelt der Index oberhalb der alten Abwärtstrendlinie wieder ab. Die Ausbruchsdynamik hat also nicht ausgereicht, um das jüngste Top zu überwinden. Der MACD-Indikator ist an seiner Triggerlinie wieder nach unten abgeprallt, was ein negatives Zeichen darstellt. Trotzdem dürfte der Bereich um 21’600 Punkte derzeit kaum unterschritten werden.