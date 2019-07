Dax und Dow Jones: Es hatte schon so gut ausgesehen

Der DAX durchlief in der vergangenen Woche ein Wechselbad der Gefühle. Zunächst konnte der Widerstand bei ca. 12’400 Punkten überwunden werden. Am Donnerstag wurde diese Marke dann wieder klar unterschritten. Die Erholungsbewegung am Freitag führte dann wieder in diesen Bereich. Offenbar haben die Marktteilnehmer einen grossen Respekt vor dem Widerstand. Die Erholungsbewegung zum Wochenschluss war nur von geringen Umsätzen begleitet. Der MACD-Indikator droht an seiner Triggerlinie nach unten abzuprallen. Dies würde ein neues Verkaufssignal bedeuten. Für die anstehende Woche dürfte kein klarer Trend zu erwarten sein. Vielmehr ist mit einer volatilen Seitwärtsbewegung zu rechnen.

(Quelle der Grafik: IDMS)