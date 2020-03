Dax und Dow Jones: Es war nur ein Hoffnungsschimmer

Dax-Kurzfristchart

Am Freitag sah es zum Handelsende beim Dax (DAX 8741.15 -2.1%) so aus, als könne endlich eine Entlastungsrally gestartet werden. Der steile Abwärtstrend wurde gebrochen und dieser Bruch auch bis zum Handelsende gehalten. In der letzten Phase der Abwärtsbewegung war der Umsatz rückläufig und zog mit dem Trendbruch wieder an. Allerdings ist in diesen Notierungen der Handelsschluss aus den USA noch nicht enthalten. Daher ist zum Wochenstart nun wieder mit nachgebenden Notierungen zu rechnen. Der Abwärtstrend ist also noch nicht gebrochen und wird auch in dieser Woche weitergehen.

Quelle: IDMS

Dow-Jones-Kurzfristchart

Indikatoren sind in dieser Phase weiterhin kein hilfreiches Instrument, um die Märkte zu erfassen. Der Trend ist unverändert dynamisch nach unten gerichtet. Der Dow Jones (Dow Jones 18591.93 -3.04%) hat noch nicht einmal einen Erholungsversuch gestartet. Der Umsatz ist noch immer steigend und bewegt sich unverändert auf einem sehr hohen Niveau. Der Freitagshandel war erneut von Abgaben geprägt und lässt für den Wochenauftakt wenig Spielraum für die Hoffnung auf eine Erholungsbewegung.

Quelle: IDMS