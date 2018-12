Dax und Dow Jones: fast alle warten auf Entscheidungen

In der vergangenen Woche haben die Marktteilnehmer gebannt auf das G-20-Treffen geblickt. Dabei hatte dies sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Marktbewegungen. Die US-Märkte konnten sich von ihren Tiefständen etwas erholen und haben leicht zugelegt. Auch in Japan gab es deutliche Kursavancen. Dagegen trat der Dax (DAX 11465.46 1.85%) auf der Stelle und hat sich damit technisch verschlechtert. Wegen der latenten Entspannungssignale vom Wochenende dürfte es allerdings an allen Märkten einen freundlichen Wochenstart geben.

Dax

Chart 1

Die Lage beim Dax sieht bislang noch nicht so gut aus wie bei den US-Märkten. Der Widerstand knapp über 11’400 Punkten konnte noch nicht überwunden werden. Die letzten Handelstage eröffneten zwar freundlich, das Niveau konnte aber nie gehalten werden, sodass immer wieder rote Kerzen stehen blieben. Somit konnte der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend noch nicht stattfinden. Zudem stieg der Umsatz bei nachgebenden Notierungen leicht. Lediglich die Divergenzen bei den Indikatoren machen Hoffnung, dass der positive US-Wochenstart auch auf den deutschen Markt überspringt.

Dow Jones

Chart 2

Die Indikatoren des Dow Jones (Dow Jones 25826.43 1.13%) Index haben es bereits angezeigt. Das Kaufsignal beim Stochastik-Indikator und die Divergenz beim MACD-Indikator waren Hinweise, dass sich die Lage etwas verbessern könnte. Dies ist in der vergangenen Woche eindrucksvoll geschehen. Der Index hat einen neuen steilen Aufwärtstrend etabliert. Der leicht anziehende Umsatz zeigt, dass die Marktteilnehmer zurückkehren. Ein Anstieg in den Bereich von 26’000 Punkten sollte in dieser Woche möglich sein.