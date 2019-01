Dax und Dow Jones: Geht da jetzt was?

Man kann nicht unbedingt behaupten, dass sich die Lage an den Märkten in der vergangenen Woche signifikant verbessert hätte. Aber es gibt erste Hoffnungsschimmer, dass es zumindest kurzfristig eine Aufhellung geben könnte. Der Wochenschluss gestaltete sich positiv, und der Umsatz konnte, zumindest in Deutschland, leicht zulegen. Offenbar werden langsam die Indikatoren und ihre überverkaufte Lage erkannt. Die kurzfristigen Trends wurden zumindest gebrochen. Eine übergeordnete Trendwende sollte damit gleichwohl noch nicht verbunden werden.

Dax

Chart 1

Der Dax (DAX 10803.98 0.52%) hat am Freitag mit leicht zunehmendem Umsatz den sehr kurzfristigen Abwärtstrend brechen können. Dies war wegen der Indikatorensignale auch überfällig. Der Stochastik-Indikator hat, auch wenn er bei einem starken Trend nicht überbewertet werden sollte, eine Divergenz gebildet, und der MACD-Indikator steht kurz vor einem Kaufsignal. Mit der Bewegung am Freitag hat sich neues Aufwärtspotenzial eröffnet. Der Widerstand knapp über 11’000 Punkten sollte nun erreicht werden können.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones (Dow Jones 23787.45 1.09%) konnte den steilen Abwärtstrend beenden und ist an die Widerstandszone herangelaufen. Sie könnte überwunden werden, da der MACD-Indikator vor einem Kaufsignal steht. Sollten die Marktteilnehmer die Kraft aufbringen, die Zone um 23’500 Punkte zu überwinden, dürfte der Widerstand bei knapp über 24’000 Punkten kurzfristig zu erreichen sein. Viel mehr sollte zunächst nicht erwartet werden.