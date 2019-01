Dax und Dow Jones: Geht noch was, oder war’s das wieder?

Der Dax (DAX 11220.7 -0.54%) hat am Freitag einen Schub nach oben vollzogen und konnte damit die Aufwärtstrendlinie halten. Mit der Anstiegsbewegung hat sich der deutsche Leitindex weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 11’500 Punkten eröffnet. Ob dieser Bereich tatsächlich erreicht wird, ist derzeit noch offen, da die Indikatoren vor Verkaufssignalen stehen oder sie bereits generiert haben. Am Freitag gab es zudem eine Intraday-Stimmungswende, auch wenn sie keinen klassischen Shooting Star hinterlassen hat.