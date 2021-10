Dax und Dow Jones: Ging das schon wieder zu schnell?

Dax-Kurzfristchart

Seit Anfang Oktober musste man darauf warten, dass der DaxX endlich die positive Statistik umsetzt, die sich aus der Saisonalität dieser Tage ergibt. Die zweite Wochenhälfte der vergangenen Woche hat nun für freundlichere Notierungen gesorgt. Dies wurde von einem Kaufsignal beim MACD-Indikator unterstützt. Mit den freundlichen Notierungen wurde auch der seit Anfang September bestehende Abwärtstrend gebrochen. Im Bereich von 15’600 Punkten verläuft ein Widerstand, der zuvor eine Unterstützung darstellte. Nach der schnellen Anstiegsbewegung könnte nun, trotz Indikatorenkaufsignal, eine kurze Konsolidierung folgen. Insgesamt hat sich die Lage aber durch das Halten der 14’800er-Marke verbessert.

Quelle: IDMS

Dow-Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones hat nach dem Ausbruch Anfang Oktober zunächst keine Aufwärtsdynamik entwickelt. Sie konnte nun zum Wochenschluss der vergangenen Woche beobachtet werden. Damit steht ein Test der Tops im August an. Allerdings ist das Kaufsignal beim MACD-Indikator bereits recht lange her, und der Stochastik-Indikator befindet sich noch im neutralen Bereich. Ein Test der Tops ist also möglich; ob ein Ausbruch folgt, ist derzeit noch fraglich.

Quelle: IDMS