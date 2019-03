Dax und Dow Jones: Grosser Verfallstag kann Börsen nichts anhaben

Die internationalen Märkte haben sich in der vergangenen Woche erstaunlich freundlich entwickeln können. Der grosse Options- und Futures-Verfallstag am Freitag hat dabei keine wesentlichen Turbulenzen verursacht, wie dies manchmal der Fall ist. Der Dax (DAX 11662.54 -0.2%) hat am Freitag sogar ein neues Hoch generiert, das allerdings nicht gehalten werden konnte. Beim Dow Jones (Dow Jones 25849.58 0%) wird sich zeigen, ob der Widerstand überwunden werden kann.

Dax

Chart 1

Der Dax konnte sich von der Unterstützung im Bereich von 11’400 Punkten entfernen und hat nach oben gedreht. Inzwischen wurde das Top von Anfang März wieder erreicht. Der hohe Umsatz sollte wegen des Optionsverfallstages nicht beachtet werden. Am Freitag konnte das Top, das einen Ausbruch bedeutet hätte, nicht gehalten werden. Das Verkaufssignal des MACD-Indikators dürfte zum Wochenstart negiert werden. Damit besteht eine gute Chance, dass ein weiterer Schub nach oben generiert wird.

Dow Jones

Chart 2

Die Aufwärtsdynamik beim Dow Jones hat sichtbar nachgelassen. Aktuell ist der Index auf dem Weg, das letzte Top zu bestätigen. Das Verkaufssignal beim MACD-Indikator könnte mit einem kurzfristigen Kaufsignal negiert werden. Die aktuelle Widerstandslinie ist nicht so bedeutend wie die darüber liegende. Der Bereich um 26’200 Punkte ist von wesentlich grösserer Bedeutung, ein Überschreiten würde ein wichtiges Signal darstellen.