Dax und Dow Jones: intakte Aufwärtstrends und kein Ende

Dax-Kurzfristchart

Der DAX befindet sich in einem seit Mitte August vergangenen Jahres bestehenden Aufwärtstrend. Zum Jahresende hatte sich ein ausgeprägter Seitwärtstrend etabliert. Aus diesem ist der deutsche Leitindex vor wenigen Tagen nach oben ausgebrochen. Die Korrekturbewegung erfolgte in der vergangenen Woche folgerichtig an die Ausbruchslinie. Zum Wochenschluss stieg der Index wieder an die jüngsten Tops. Die Indikatoren haben zwar Divergenzen gebildet, für einen Ausbruch über das letzte Top sollte die Kraft aber noch ausreichen, bevor eine ausgeprägtere Korrektur einsetzt.

Quelle: IDMS

Dow Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones (Dow Jones 29348.1 0.17%) hat seit Anfang Dezember letzten Jahres einen Aufwärtstrendkanal etabliert. In der vergangenen Woche wurde

die untere Begrenzung erfolgreich getestet. In dieser Woche dürfte die Marke von 29’500 Punkten ins Visier genommen werden. Die Indikatoren ziehen noch nach oben, weshalb dieser Bereich erreicht werden sollte.

Quelle: IDMS