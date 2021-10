Dax und Dow Jones: Ist die turbulente Zeit zu Ende?

Dax-Kurzfristchart

Der Dax (DAX 15'063.73 -0.61%) konnte sich am Freitag zwar intraday erholen, musste aber trotzdem den Tag und die Woche mit einem Minus abschliessen. Die Unterstützungslinie bei ca. 14’800 Punkten wurde allerdings nicht getestet. Die Indikatoren geben keine Hinweise auf den weiteren Verlauf. Die Statistik zeigt allerdings an, dass von nun an bis Anfang Dezember die stärkste Phase des Jahres zu erwarten ist. Da die Wahrscheinlichkeit hierfür recht hoch ist, sollten die negativen Tage nun bald der Vergangenheit angehören. Allerdings kann die Statistik keine Ereignisse vorhersehen, weshalb es lediglich eine Wahrscheinlichkeit ist, dass es besser wird.

Quelle: IDMS

Dow-Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones befindet sich seit Anfang September in einem Abwärtstrend. Zuletzt ist der MACD-Indikator an seiner Triggerlinie nach unten abgeprallt. Dies führte zu einem weiteren Rückgang beim Index und einem erneuten Antesten der Unterstützungslinie. Am Freitag konnte sich der Markt ein wenig von den Wochenverlusten erholen, ohne dass es zu einer technischen Änderung gekommen ist. Erst ein Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie würde die Lage verändern. Die Chance auf einen Ausbruch ist auf jeden Fall gegeben.

Quelle: IDMS