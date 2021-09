Dax und Dow Jones: Jetzt muss doch mal ein Ausbruch kommen

Dax-Kurzfristchart

Der Dax (DAX 15'932.12 +0.96%) hat die Verkaufssignale bei den Indikatoren bislang nicht umgesetzt und hält sich an der Ausbruchslinie. Zum Wochenschluss kam zunächst Verkaufsdruck (ohne nennenswerten Umsätz) auf, was dann aber im Handelsverlauf negiert werden konnte. Somit hält sich der deutsche Leitindex am Unterstützungsniveau, was auch zur Saisonalität passt. Der Wochenauftakt dürfte wegen der Vorgaben aus Asien allerdings wieder etwas freundlicher ausfallen.

Quelle: IDMS

Dow-Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones (Dow Jones 35'369.09 -0.21%) schafft es derzeit nicht, dem breiter gefassten S&P 500 (S&P 500 4'538.60 -0.11%) nach oben zu folgen. Vielmehr tritt er weiter auf der Stelle und etabliert immer mehr die im August begonnene Seitwärtsrange. Da die Indikatoren seitwärts und im neutralen Bereich verlaufen, ist von dieser Seite her keine Unterstützung zu erwarten. Der Umsatz war zuletzt rückläufig, was auf ein Abwarten der Marktteilnehmer hindeutet.

Quelle: IDMS