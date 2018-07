Dax und Dow Jones: Jetzt muss es doch klappen, oder?

Die internationalen Märkte haben sich in eine gute Ausgangslage gebracht. In den USA gab es neue Rekordstände, und in Deutschland wurde zumindest wieder die Widerstandszone erreicht. Japan konnte sich von dieser Zone zum Wochenauftakt deutlich entfernen. Somit bleibt nur eine Kleinigkeit, die noch nicht so ganz ins Bild passen will.

Dax

Chart 1

Der Dax (DAX 12561.02 0.16%) ist mit einem kurzfristigen Aufwärtstrend in die Widerstandszone zwischen 12’500 und 12’600 Punkten gestiegen. Hier konnte er sich am Freitag etablieren. Allerdings wurde ein Doji (Eröffnungs- und Schlusskurs auf ca. einem Niveau) hinterlassen. Dies ist ein Zeichen für Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. Der MACD-Indikator hat zuletzt ein Kaufsignal generiert, das noch Bestand hat. Allerdings ist in der jüngsten Anstiegsbewegung der Umsatz klar rückläufig gewesen. Daher wird es spannend zu beobachten, ob die Kraft aufgebracht wird, um einen Ausbruch nach oben zu generieren. Die anstehende Saisonalität spricht eher dagegen.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones (Dow Jones 25064.36 0.18%) konnte nach dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends Dynamik nach oben aufbauen und ist zum Wochenschluss über die Widerstandslinie gestiegen. Das Kaufsignal beim Stochastik-Indikator wurde vom MACD-Indikator bestätigt. Inzwischen ist der Stochastik-Indikator wieder im überkauften Bereich angekommen. Trotzdem dürfte das MACD-Kaufsignal noch wirken. Auffällig ist weiter das Fehlen von Marktbreite. Der Umsatz hält sich auf einem anhaltend niedrigen Niveau. Insgesamt besteht aber weiterhin die Chance auf einen Anstieg bis zur nächsten Widerstandslinie. Viel mehr dürfte für die Sommermonate allerdings nicht zu erwarten sein.