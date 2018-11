Dax und Dow Jones: Kaum ein Aufatmen in Sicht

Die vergangene Woche verlief für die internationalen Märkte eher ernüchternd. Der Dax (DAX 11076.22 -1.5%) bröckelte weiter vor sich hin, und der Dow Jones (Dow Jones 25017.44 -1.56%) schaffte es nur zum Wochenschluss, einen Teil der Punkte aufzuholen.

Dax

Chart 1

Die Lage im Dax hat sich in der vergangenen Woche nicht verbessert und dürfte auch in der anstehenden Woche kaum eine nachhaltige Aufhellung erfahren. Der dynamische Ausbruch aus dem Seitwärtstrend nach unten hat gezeigt, dass die Marktteilnehmer derzeit eher zu Abgaben bereit sind. Seitdem bröckelt der deutsche Leitindex weiter ab. Die Handelstage der zweiten Wochenhälfte waren geprägt von Erholungsversuchen, die im Tagesverlauf immer wieder negiert wurden. Am Freitag zog der Umsatz leicht an. Der MACD-Indikator steht kurz vor einem Verkaufssignal. Damit dürfte auch die anstehende Woche turbulent werden.

Dow Jones

Chart 2

Zum Wochenschluss konnte der Dow Jones noch einmal Terrain zurückerobern. Allerdings fällt auf, dass an Abwärtstagen zuletzt der Umsatz zugenommen hat, an Aufwärtstagen, wie am Freitag, aber eher rückläufig war. Der seit April bestehende Aufwärtstrend wurde in der vergangenen Woche unterschritten und am Freitag von unten getestet. Der MACD-Indikator steht vor einem Verkaufssignal. Damit hat sich die Lage weiter eingetrübt, und nach einer vorübergehend freundlichen Phase dürfte nun wieder Druck aufkommen.