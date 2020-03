Dax und Dow Jones: Keine Beruhigung in Sicht

Dax-Kurzfristchart

Während die US-Märkte am Freitag noch eine Trendwende versucht haben, hat der DAX bereits ein neues Tief generiert. Der Abwärtstrend wird also über der alten steilen Abwärtstrendlinie fortgesetzt. Unterstützungslinien und Trendlinien haben derzeit keine Haltekraft. Die Marktteilnehmer sind im Panikmodus und werden dies auch zum Wochenauftakt bleiben. Indikatoren helfen in einer solchen Situation nicht weiter. Erst eine Entspannung an der Viren-Front wird die aktuelle Lage beruhigen.

Quelle: IDMS

Dow-Jones-Kurzfristchart

Die Hammer-Formation von vor einer Woche hat ihre Aufgabe erfüllt und eine deutliche Gegenbewegung eingeläutet. Diese ist inzwischen beendet und einer neuen Unsicherheit gewichen. Auch wenn es am Freitag eine recht hoffnungsvolle Intraday-Stimmungswende gab und eine grüne Kerze stehen blieb, ist die Lage weiterhin angespannt. Zum Wochenauftakt ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Lage wesentlich verbessern wird.

Quelle: IDMS