Dax und Dow Jones: Konsolidierung tut gut

Dax-Kurzfristchart

Der Dax (DAX 14'662.02 +0.03%) konnte an Freitag den kurzfristigen Aufwärtstrend noch halten. Auch hier wurde der hohe Umsatz durch den Options- und Futures-Verfall generiert. Die Indikatoren geben keine Hinweise auf die weitere Entwicklung. Eine Korrekturbewegung nach dem Ausbruch aus dem Seitwärtstrend ist in den kommenden Tagen nicht ausgeschlossen. Der Bereich um 14’000 Punkte sollte allerdings gehalten werden, da die Zyklik in den kommenden Wochen eher für steigende Notierungen spricht.

Quelle: IDMS

Dow-Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones (Dow Jones 32'423.15 -0.94%) beginnt nach unten abzukippen. Damit würde eine neue Korrekturbewegung (ähnlich wie im Januar und Februar) anstehen. Der hohe Umsatz am Freitag ist dem grossen Options- und Futures-Verfallstag geschuldet. Daher darf er nicht überbewertet werden. Die Indikatoren stehen vor Verkaufssignalen, was ebenfalls für eine Konsolidierung spricht.

Quelle: IDMS