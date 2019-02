Dax und Dow Jones: kurzfristig schlechter als langfristig

Die Lage in den übergeordneten Chartbildern sieht derzeit besser aus, als dies in den Kurzfristbetrachtungen zu erkennen ist. In der vergangenen Woche hat es einige Trendbrüche gegeben, die bislang aber keine nachhaltigen Folgen hatten. In den anstehenden Wochen dürften wieder Entscheidungen fallen, wie die weitere Entwicklung an den Märkten zu erwarten ist. Kurzfristig sieht die Lage dabei weniger entspannt aus als langfristig.

Dax

Chart 1

Der Dax (DAX 11275.64 0.89%) hat den Aufwärtstrend, der Ende Dezember begonnen hatte, zur Seite verlassen, ohne dass Abwärtsdynamik aufgekommen ist. Trotzdem muss angemerkt werden, dass in den letzten Tagen einige Dojis (Eröffnungs- und Schlusskurs nahezu auf einem Niveau) hinterlassen wurden, die zur Vorsicht mahnen. Der Stochastik-Indikator hat eine Divergenz und ein Verkaufssignal generiert. Der MACD-Indikator steht kurz vor einer Bestätigung dieser Signale. Entsprechend besteht die Gefahr, dass der Dax wieder unter die Marke von 11’000 Punkten fällt.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones (Dow Jones 25239.37 0.7%) konnte in der vergangenen Woche den seit Oktober letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend brechen und hat damit auch gleichzeitig der Widerstand knapp unter 25’000 Punkten überwunden. Dies ist für sich genommen zunächst ein gutes Zeichen. Allerdings wurde am Freitag ein Shooting Star gebildet, was eine Trendwende andeutet. Der Stochastik-Indikator hat eine Divergenz generiert, und der MACD-Indikator beginnt zu kippen. Damit steht Letzterer vor einem Verkaufssignal. Die Wahrscheinlichkeit eines Rückschlags ist damit gestiegen.