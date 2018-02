Dax und Dow Jones: mühsame Erholungsbewegungen

Der Dax (DAX 12385.6 -0.53%) hat den steilen Abwärtstrend wie erwartet gebrochen und eine Gegenbewegung eingeleitet. Dabei wurde der Unterstützungsbereich nicht ganz erreicht. Die Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste war bislang aber noch nicht überzeugend. Der Umsatz ist rückläufig und der Zielbereich der alten Unterstützungslinie bei rund 12’900 Punkten noch weit entfernt. Der Stochastik-Indikator hat eine Divergenz gebildet, und der MACD-Indikator steht kurz vor einem Kaufsignal. Daher kann die Bewegung noch etwas weiterlaufen. Allerdings ist die Intraday-Stimmungswende in Form eines Shooting Star vom Freitag an den US-Märkten kein gutes Zeichen für den Wochenauftakt in Deutschland.