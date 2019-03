Dax und Dow Jones: Nach dem Ausbruch dann doch der Einbruch

Die internationalen Märkte haben sich in der vergangenen Woche erstaunlich freundlich entwickeln können. Der grosse Options- und Futures-Verfallstag am Freitag hat dabei keine wesentlichen Turbulenzen verursacht, wie dies manchmal der Fall ist. Der Dax (DAX 11334.42 -0.11%) hat am Freitag sogar ein neues Hoch generiert, das allerdings nicht gehalten werden konnte. Beim Dow Jones (Dow Jones 25516.83 0.06%) wird sich zeigen, ob der Widerstand überwunden werden kann.

Dax

Chart 1

Der Dax hat wieder einmal eine grosse Chance nicht nutzen können. Der Ausbruch zum Wochenstart der vergangenen Woche stimmte die Anleger recht positiv, obwohl die Indikatoren unverändert keine Entwarnung gegeben hatten. Das Ausbruchsniveau konnte entsprechend nicht gehalten werden, und mit dem Abwärtsschub am Freitag wurden die Verkaufssignale der Indikatoren bestätigt. Zudem hat der Umsatz angezogen, was darauf hindeutet, dass sich der neue Abwärtstrend ausweiten könnte. Ein Test der 11’000er-Marke könnte so in den kommenden Tagen folgen.

Dow Jones

Chart 2

Noch vor einer Woche sah die Lage beim Dow Jones recht konstruktiv aus. Der MACD-Indikator stand kurz vor einem Kaufsignal und der Index am Widerstand vor dem Ausbruch nach oben. In der abgelaufenen Woche rutschte der Dow Jones unter zunehmendem Umsatz immer mehr ab. Am Freitag folgte dann ein kräftiger Rückschlag unter die jüngste Unterstützungslinie. Das bevorstehende Kaufsignal des MACD-Indikators wurde damit negiert, was ein neues Verkaufssignal bedeutet. Ein weiterer Rückgang bis in den Bereich von 25’000 Punkten sollte nun nicht ausgeschlossen werden.