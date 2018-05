Dax und Dow Jones: Nach der Euphorie kommt Ernüchterung

Der Dax befindet sich wieder in einer sehr spannenden Lage. Der Widerstandsbereich bei rund 13’200 Punkten wurde als solcher akzeptiert. Mit dem Abprallen an dieser Marke wurde auch der kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen. In der Folge rutschte der Index in die nächste Unterstützungszone zurück. Sie konnte zum Wochenschluss gehalten werden. Der seit Ende März bestehende Aufwärtstrend wurde nur knapp verteidigt. Der MACD-Indikator hat ein Verkaufssignal generiert. Auffällig war der anziehende Umsatz beim Eintauchen in die Unterstützungszone. Der Wochenauftakt sollte unter dem Zeichen «Konsolidierung der jüngsten Kursverluste» stehen. Insgesamt hat sich die Lage aber wieder etwas eingetrübt.