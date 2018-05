Dax und Dow Jones: Nachlassende Dynamik, und trotzdem läuft es

Der Dax (DAX 12976.84 -1.47%) konnte die Woche erfreulich abschliessen, auch wenn am Freitag ein kleines Minus zu verzeichnen war. Mit den Vorgaben aus den USA dürfte auch der Wochenstart freundlich ausfallen. Der Widerstandsbereich um 13’200 Punkte sollte nun das kurzfristige Ziel sein. Der MACD-Indikator hatte Ende April ein Kaufsignal generiert, da er an seiner Triggerlinie nach oben abgeprallt war. Solche Kaufsignale stellen meist ein finales Signal dar. Nun läuft er erneut an seine Triggerlinie heran. Mit Erreichen der 13’200er-Marke dürfte sich somit die Gefahr einer Korrektur erhöhen. Zunächst sollte dieser Bereich aber getestet werden.