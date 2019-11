Dax und Dow Jones: neue Jahrestops fest im Blick

Dax

Chart 1

Der Dax (DAX 13122.84 1.25%) notiert knapp unter der Marke von 13’000 Punkten. Das Verkaufssignal beim Stochastik-Indikator hat wegen des starken Trends keine Relevanz. Der MACD-Indikator prallt gerade an seiner Triggerlinie nach oben ab, was meist ein finales Kaufsignal bedeutet. Daher könnte der Dax zum Wochenauftakt den Sprung über die 13’000er-Markte schaffen. Nicht selten folgt nach einem solchen Signal eine schnelle Gegenbewegung auf die jüngsten Kursgewinne.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones (Dow Jones 27347.36 1.11%) Index ist am Freitag an den Widerstand gelaufen, der sich in den letzten vier Monaten aufgebaut hatte. Die Indikatoren haben Divergenzen gebildet, und der Stochastik-Indikator hat ein Verkaufssignal generiert. Ein Ausbruch über die Widerstandslinie ist zum Wochenauftakt zwar möglich, es bestehen aber berechtigte Zweifel daran, ob er nachhaltig sein wird.