Dax und Dow Jones: noch etwas Luft nach oben

Die internationalen Märkte konnten zum Start der vergangenen Woche weiter zulegen, auch wenn zum Wochenschluss die Luft ausgegangen ist. Der Dow hat dabei fast wieder das alte Top vom Oktober letzten Jahres erreicht. Beim Dax (DAX 12344.08 0.13%) sind die Tops vom Sommer vergangenen Jahres zwar noch weit entfernt, der Aufwärtstrend ist aber weiterhin intakt. Die Nasdaq steht kurz davor, in neue Höhen vorzudringen.

Dax

Chart 1

Der Dax konnte den Aufwärtstrend halten, auch wenn zum Wochenschluss die Dynamik etwas abhandengekommen ist. Der MACD-Indikator zieht noch nach oben, weshalb weitere Kursavancen möglich sind. Die Luft dürfte aber im Bereich des nächsten Widerstands um 12’500 Punkte langsam dünner werden. Solange der Trend nicht gebrochen wird, ist ein Anstieg in den Bereich des Widerstands aber möglich. Ein Trendbruch würde allerdings schnell eine Korrektur an die Ausbruchslinie nach sich ziehen.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones (Dow Jones 26524.7 -0.11%) ist in der vergangenen Woche zunächst an den Widerstand herangelaufen. Zum Wochenschluss gab es zwar leichtere Notierungen, Abwärtsdynamik ist gleichwohl keine aufgetreten. Die Indikatoren haben Divergenzen aufgebaut, die noch wirken dürften. Ein Ausbruch nach oben dürfte für die anstehende Woche noch nicht auf dem Plan stehen. Mit einem Heranlaufen an die Widerstandslinie könnten die Divergenzen allerdings aufgelöst werden.

Chart 3

Der Dow Jones hat sich im Rahmen des seit Anfang letzten Jahres bestehenden Seitwärtstrendkanals wieder an die obere Begrenzung gehangelt. Hier hat bislang die Kraft gefehlt, um einen Ausbruch zu generieren. Die Indikatoren zeigen allerdings noch nicht an, dass der Index am Widerstand abprallt. Somit besteht in den kommenden Wochen weiterhin die Chance auf einen Ausbruch nach oben.