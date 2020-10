Dax und Dow Jones: Noch immer keine Angst

Dax-Kurzfristchart

Wieder einmal hängt der Dax (DAX 12177.18 -3.71%) am Tropf der US-Märkte und wartet lieber einmal ab, wie es in den USA weitergeht. Auch ein drohender Lockdown kann derzeit offenbar die Anleger nicht verunsichern. Nur so ist zu erklären, warum sich der deutsche Leitindex weiterhin in der Seitwärtsrange halten kann. Zuletzt wurde zwar der Bereich um 12’500 Punkte unterschritten, zum Wochenschluss war aber wieder eine Erholung zu beobachten. Die Umsätze zeigen die abwartende Haltung am besten an. Die Indikatoren geben keine Hinweise mehr. Somit bleibt auch dem deutschen Anleger nur das Warten auf die nächsten Ereignisse.

Dow-Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones (Dow Jones 27685.38 -2.29%) bröckelt innerhalb des Seitwärtstrends leicht ab. Die Umsätze sind rückläufig und der MACD-Indikator verläuft mit einer Divergenz zum Indexverlauf. Der Stochastik-Indikator hat ein Verkaufssignal generiert. Somit spricht einiges dafür, dass der Markt eher unter Druck geraten wird. Allerdings dürften die Marktteilnehmer vor der wichtigen Präsidentschaftswahl kaum grössere Positionen einnehmen. Zu gross ist die Gefahr, auf der falschen Seite positioniert zu sein. Vor dem 3. November dürfte daher kaum mehr viel Bewegung zu erwarten sein.