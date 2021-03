Dax und Dow Jones: Reicht die Kraft der Saisonalität diesmal aus?

Dax-Kurzfristchart

Der Dax (DAX 14'817.72 +0.47%) ist am Freitag aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben ausgebrochen. Allerdings hat der Umsatz nicht angezogen, was bei einem Ausbruch hilfreich wäre. Um den Ausbruch zu bestätigen, müsste in den ersten Tagen dieser Woche ein weiteres Top generiert werden. Da mit den Osterfeiertagen eine verkürzte Handelswoche ansteht, sollte auch vom Umsatz her nicht allzu viel erwartet werden. Die Statistik könnte somit erst nach Ostern einen positiven Effekt ausüben.

Dow-Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones (Dow Jones 33'171.37 +0.3%) hat erneut eine kleine Abwärtsbewegung genutzt, um Kraft zu sammeln. Am Freitag folgte der Ausbruch aus dieser kurzfristigen Abwärtsbewegung. Weder der Umsatz noch die Indikatoren geben einen Hinweis darauf, ob dieser Ausbruch nachhaltig war. Die Chancen darauf stehen aber nicht schlecht.

