Dax und Dow Jones: ein kräftiger Schluck aus der Pulle

Dax

Chart 1

Der Dax (DAX 13457.76 -0.16%) hat sich nach der mühsamen Seitwärtsbewegung knapp über der Marke von 13’000 Punkten von diesem Bereich deutlich entfernen können. Die Anstiegsbewegung war so massiv, dass die alte Aufwärtstrendlinie wieder zurückerobert wurde. Die letzten beiden Handelstage der vergangenen Woche waren allerdings von rückläufigem Umsatz begleitet und die Handelsspanne war sehr gering, was für Unsicherheit sorgen dürfte. Das Kaufsignal beim MACD-Indikator könnte noch Wirkung entfalten. Ein schwächerer Wochenauftakt sollte aber kaum verwundern.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones (Dow Jones 23539.19 0.1%) bewegt sich in kleinen Schritten immer weiter nach oben. In der vergangenen Woche konnte die kleine Seitwärtsrange nach oben verlassen werden, ohne dass euphorische Tendenzen aufgetreten sind. Trotz dieser erneuten Topwerte ist der Umsatz rückläufig. Die kurzfristige Aufwärtstrendlinie scheint eher als Richtschnur denn als Unterstützung zu dienen. Der MACD-Indikator steht kurz vor einem Verkaufssignal, welches in der anstehenden Woche aber noch negiert werden könnte. Auch wenn eine Korrekturbewegung überfällig ist, kann der Trend noch eine Weile weiterlaufen.