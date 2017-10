Dax und Dow Jones: Es gibt doch nur den Weg nach oben, oder?

Dax

Chart 1

Das Top vom Juni dieses Jahres hat der DAX als Unterstützung genutzt, um sich auf dem erreichten Niveau zu etablieren. Es sah lange Zeit so aus, als könne der deutsche Leitindex dieses Niveau nicht nach oben verlassen. Die Marktteilnehmer hatten offenbar zu großen Respekt vor der Marke von 13’000 Punkten. Dieser Respekt wurde aber zum Wochenschluss abgelegt und eine neue Region im Chart erobert.

Der Wochenschluss war entsprechend erfreulich, auch wenn eine Art Shooting-Star hinterlassen wurde. Nur wenn der Tiefpunkt vom Freitag zum Wochenauftakt unterschritten wird, würde sich die Lage wieder etwas eintrüben. Mit dem bevorstehenden Kaufsignal beim MACD-Indikator dürfte sich allerdings weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones (Dow Jones 23348.74 -0.36%) befindet sich weiterhin auf dem Weg nach oben. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist unverändert intakt. Am Freitag zogen die Umsätze deutlich an. Der Index konnte davon aber nur marginal profitieren. Seit vier Handelstagen tritt der Dow Jones technisch betrachtet auf der Stelle. Der MACD-Indikator steht kurz vor einem Verkaufssignal. Damit könnte sich eine Korrektur im Aufwärtstrend andeuten. Wie in den letzten Monaten auch, könnte diese lediglich als Seitwärtskorrektur ablaufen.