Dax und Dow Jones: Wenn da nicht bald ein Halt kommt

Die Chance auf einen Anstieg über den Widerstand bei rund 12’550 Punkten hat der Dax (DAX 11787.26 -0.83%) nicht nutzen können. Der Markt brach nach einigem Zögern ein. Durch die Schwäche der zweiten Wochenhälfte ist der Index in den Unterstützungsbereich um 11’900 Punkte gefallen. Zeitweise wurde diese Zone am Freitag unterschritten. Der MACD-Indikator hat zuletzt ein Verkaufssignal generiert, und die Kursverluste vom Freitag an der Wallstreet wurden noch nicht komplett am deutschen Markt verarbeitet. Daher ist ein Unterschreiten dieser Zone nicht völlig auszuschliessen, was neues Abwärtspotenzial eröffnen würde. Die Chance auf ein Halten ist allerdings gegeben, insbesondere dann, wenn die US-Märkte eine Erholung starten würden.