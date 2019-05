Dax und Dow Jones: Sie haben die Wahl!

Der DAX ist mit dem Anstieg, der Ende letzten Jahres begonnen hatte, in den Bereich von 12’500 Punkten gestiegen, an dieser Marke aber zunächst gescheitert. Zuletzt wurde auch die Aufwärtstrendlinie gebrochen. Auch wenn nach der Dow-Theorie der Aufwärtstrend noch intakt ist, könnte sich die Lage in den kommenden Monaten etwas eintrüben. Zudem steht der MACD-Indikator kurz vor einer Bestätigung des Verkaufssignals des Stochastik-Indikators.