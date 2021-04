Dax und Dow Jones: Trends mit nachlassender Dynamik intakt

Dax-Kurzfristchart

Der Dax (DAX 15'234.36 +0.13%) hat in den letzten Tagen an Aufwärtsdynamik verloren. Dabei wurde zum Wochenschluss der neue kurzfristige Aufwärtstrend zur Seite verlassen. Auch wenn nicht mit einem neuen Trend zu rechnen ist, sollte eine Korrekturbewegung in den kommenden Tagen nicht überraschen. Eine solche Korrektur ist für einen stabilen Aufwärtstrend wichtig. Es wäre keine Überraschung, wenn der Dax auf dem Weg nach oben noch einmal die 15’000er-Marke unterschreitet. Wegen der Saisonalität dürfte die Grundstimmung aber positiv bleiben.

Quelle: IDMS Infobox öffnen

Dow-Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones (Dow Jones 33'677.27 -0.2%) befindet sich weiterhin auf dem Weg nach oben. Allerdings hat zuletzt der Umsatz etwas nachgelassen. Eine Korrektur, wie sie in den letzten Monaten drei Mal vorgekommen ist, sollte damit nicht überraschen. Die Grundstimmung bleibt allerdings positiv.

Quelle: IDMS Infobox öffnen