Dax und Dow Jones: Und wieder eine Chance auf Verbesserung

In der vergangenen Woche konnten sich die internationalen Märkte langsam nach oben hangeln. Dynamik war keine zu erkennen, aber die Ausbrüche nach unten konnten negiert werden. Die Indikatorenlage verbessert sich langsam, ohne dass bereits Kaufsignale zu erkennen sind. Es ist zudem weiterhin zu bemängeln, dass die Marktbreite nicht vorhanden ist.

Dax

Chart 1

Der Dax (DAX 11689.28 0.06%) konnte nach dem dynamischen Trendbruch den Aufwärtstrend unterhalb der Trendlinie weiterführen. Das Kaufsignal vom Stochastik-Indikator dürfte in den kommenden Tagen vom MACD-Indikator bestätigt werden. Das grosse Manko ist unverändert der geringe Umsatz. Selbst beim freundlichen Wochenschuss konnte er nicht zulegen. Daher sollte kurzfristig nicht mehr als ein Heranlaufen an den nun anstehenden Kreuzwiderstand erwartet werden.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones (Dow Jones 26258.42 1.27%) Index befindet sich weiterhin in einem ausgeprägten Seitwärtstrend. Die obere Begrenzung verläuft im Bereich von 26’250 Punkten. Zuletzt sind einige Dojis entstanden, was eine gewisse Unsicherheit spiegelt. Am Freitag konnte der Index dann deutlich zulegen. Der Umsatz zog zwar leicht an, bewegt sich aber immer noch auf einem recht niedrigen Niveau. Der MACD-Indikator steht kurz vor einem Kaufsignal. Sollte es gebildet werden, sind Notierungen im Bereich der oberen Trendkanalbegrenzung möglich.