Dax und Dow Jones: und wieder mal gescheitert

Wer auf eine nachhaltige technische Verbesserung der Lage beim Dax (DAX 11167.22 0.37%) gehofft hatte, sah sich in der zweiten Wochenhälfte enttäuscht. Die Divergenz und das Verkaufssignal beim Stochastik-Indikator und das Verkaufssignal beim MACD-Indikator haben ganze Arbeit geleistet. Der Dax brach dynamisch nach unten durch und konnte am Freitag auch nicht die Marke von 11’000 Punkten verteidigen. Damit hat sich weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 10’600 Punkten eröffnet.