Dax und Dow Jones: Unterstützungen müssen halten

Dax-Kurzfristchart

Der Dax (DAX 13'622.02 +1.41%) steht nun vor einer entscheidenden Frage. Wird die alte Widerstandslinie, die nun zur Unterstützung geworden ist, unterschritten, oder kann sie gehalten werden? Am Freitag gab es bereits einen Vorgeschmack darauf, dass ein Bruch der Unterstützung möglich ist. Nachhaltig war diese Bewegung noch nicht. Allerdings hat die Marktbreite etwas zugenommen, was sich in einem anziehenden Umsatz bemerkbar macht. Sollte die Unterstützung nicht gehalten werden, sind Notierungen um 13’000 Punkte schnell wieder möglich.

Dow-Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones (Dow Jones 30'211.91 +0.76%) hat einen kurzfristigen Abwärtstrend etabliert. Bislang ist dies nichts Dramatisches, da es sich nur um Gewinnmitnahmen handelt. Die Divergenz und das Verkaufssignal des MACD-Indikators sind schwach. Allerdings hat der Umsatz mit fallenden Notierungen zugelegt, was auf eine gewisse Marktbreite schliessen lässt. Die Unterstützungslinie im Bereich knapp unter 30’000 Punkten sollte verteidigt werden, um keinen neuen Abwärtstrend zu etablieren.

