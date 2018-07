Dax und Dow Jones – USA first, Deutschland gar nicht?

Es scheint so, als würden sich die internationalen Märkte langsam auseinanderdividieren. Die US-Märkte können sich auf hohem Niveau noch halten. Der deutsche Markt ist dagegen in den letzten Tagen zumindest charttechnisch betrachtet deutlich eingebrochen. Auch in Japan muss zum Wochenauftakt von einem Einbruch gesprochen werden. Somit hat sich die Lage wieder verschlechtert, was bei der Indikatorenlage in den USA auch in dieser Woche passieren kann.

Dax

Chart 1

Die noch vor wenigen Tagen so aussichtsreiche Lage beim Dax (DAX 12546.96 -0.12%) hat sich mit dem Rutsch am Freitag massiv eingetrübt. Der kurzfristige Aufwärtstrend wurde gebrochen, und der Index ist in den alten Widerstandsbereich gefallen. Vom Tief bei unter 12’500 Punkten konnte sich der Dax zwar zum Börsenschluss erholen, mit dem Trendbruch hat sich das Gesamtbild aber verändert. Am Freitag zog der Umsatz zwar Optionsverfallsbedingt an, im negativen Umfeld ist dies aber trotzdem ein schlechtes Zeichen. Die Indikatoren haben Verkaufssignale generiert oder stehen kurz davor. Eine Ausweitung der Abwärtsbewegung sollte daher nicht ausgeschlossen werden.

Dow Jones

Chart 2

Anders als im Langfristchart ist die Lage im Kurzfristchart nicht ganz so vielversprechend. Zuletzt konnte der Dow Jones (Dow Jones 25038.48 -0.08%) das Top vom Juni dieses Jahres nicht mehr erreichen. Der kurzfristige steile Aufwärtstrend wurde gebrochen, und der Stochastik-Indikator hat ein Verkaufssignal generiert. Der MACD-Indikator beginnt abzukippen und steht somit vor einem Verkaufssignal. Sollte der Index unter den Bereich von 25’000 Punkten fallen, eröffnet sich Abwärtspotenzial bis ca. 23’500 Punkte.