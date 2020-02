Dax und Dow Jones: Verunsicherung wegen Virus prägt den Handel

Dax-Kurzfristchart

Der DAX hat den seit Mitte August letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend gebrochen. Die Gefahr bestand bereits seit einigen Tagen, da der MACD-Indikator eine Divergenz gebildet hatte und der Stochastik-Indikator ein Verkaufssignal geliefert hat. Mit dem aktuellen Unterschreiten der 13’000er-Marke hat sich weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 12’800 Punkten eröffnet. Die anziehenden Umsätze deuten darauf hin, dass die Marktteilnehmer verunsichert sind und verstärkt Gewinne mitnehmen. Ein weiterer Rückschlag bei anhaltender «Virusangst» ist somit wahrscheinlich.

Quelle: IDMS

Dow Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones (Dow Jones 28522.67 0.94%) befindet sich seit Mitte Januar in einem Abwärtstrend, der sich zum Wochenschluss noch einmal dynamisiert hat. Dieser Trend wurde durch Verkaufssignale bei den Indikatoren unterstützt. Auffällig ist in den letzten Tagen, dass der Rückgang von anziehenden Umsätzen begleitet wird. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in der Breite Gewinne mitnehmen. Ein Unterschreiten der aktuell erreichten Unterstützungslinie ist in den kommenden Tagen wahrscheinlich, auch wenn zunächst eine leichte Erholung einsetzen sollte.

Quelle: IDMS