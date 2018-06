Dax und Dow Jones: Welch ein Drama

Das ist ja gerade nochmal gutgegangen. Der Dax (DAX 12270.33 -2.46%) musste nach dem Scheitern kurz vor der Widerstandslinie bei ca. 13’200 Punkten in sehr kurzer Zeit kräftige Kursverluste verkraften. Zuletzt ist der deutsche Leitindex in den Bereich der Unterstützungslinie bei rund 12’500 Punkten gefallen. Sie konnte am Freitag nur mit Mühe gehalten werden. Allerdings hat die Marktbreite in Form von Umsatz gefehlt. Daher bleibt die Lage angespannt, und ein Halten der Unterstützung ist bislang noch keineswegs sicher. Dem Wochenauftakt kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu.