Dax und Dow Jones: Wenn doch nur die Widersprüche nicht wären

Der Dax (DAX 11505.39 0.42%) hatte sich Ende Januar gegen die bedenklichen Indikatorensignale durchsetzen und nach einem kurzen Schwächeanfall wieder nach oben absetzen können. Am Freitag schaffte es der deutsche Leitindex dann, über den Widerstand bei ca. 11’400 Punkten zu steigen. Zuletzt hat der MACD-Indikator ein Kaufsignal generiert, was bei dem Ausbruch geholfen haben dürfte. In den letzten Tagen ist der Umsatz allerdings auf niedrigem Niveau geblieben, was anzeigt, dass die Masse der Marktteilnehmer noch nicht an den Ausbruch glaubt. Am Freitag ist zudem ein Shooting Star (Intraday-Stimmungswende) stehen geblieben. Wenn er heute bestätigt wird, bedeutet dies gleichzeitig einen Trendbruch. Bei einem Anstieg zum Wochenstart eröffnet sich die Chance auf einen Test der oberen Trendkanalbegrenzung bei ca. 11’600 Punkten.