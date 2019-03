Dax und Dow Jones: Widerstände stören nicht

Warum sollten die Märkte an Widerständen haltmachen? Die kurzfristigen Aufwärtstrends konnten zum Teil gehalten werden, manchmal wurden sie aber gebrochen. Gemeinsam haben die internationalen Märkte derzeit aber den Drang nach oben. Andererseits drohen inzwischen wichtige Widerstandslinien. Interessant ist derzeit zu beobachten, dass die Indikatoren deutliche Warnsignale senden, die von den Märkten immer noch ignoriert werden.

Dax

Chart 1

Beim Dax (DAX 11592.66 -0.08%) wird der Wochenstart entscheiden, wie die nächsten Tage weiterlaufen. Für einen Rückgang sprechen unverändert die Verkaufssignale bei den Indikatoren. Zudem hatte sich am Freitag ein Shooting Star gebildet, der bei einer Bestätigung (heute müssten die Kurse unter das Tief vom Freitag fallen) ein zusätzliches Verkaufssignal darstellen würde. Andererseits konnte der Index gerade ein neues Top generieren, und der Umsatz hat zuletzt angezogen. Somit wird sich in den ersten Tagen der neuen Woche zeigen, wohin die Reise geht.

Dow Jones

Chart 2

Es scheint dem US-Leitindex derzeit egal zu sein, ob ein Widerstand droht oder die Indikatoren deutliche Verkaufssignale senden. Der Weg scheint nur noch nach oben zu führen. Obwohl der Stochastik-Indikator eine Divergenz gebildet und der MACD-Indikator ein Verkaufssignal generiert hat, konnte der kurzfristige Aufwärtstrend gehalten werden. Der Index notiert noch in einer Widerstandszone und trat in den letzten Tagen auf der Stelle. Je nachdem, wie sich der Wochenauftakt gestaltet, dürfte eine Entscheidung anstehen. Entweder wird der kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen und in der Folge die Widerstandszone nach unten verlassen, oder es gibt einen Schub nach oben, bei dem ein Ausbruch nach oben folgt.