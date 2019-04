Dax und Dow Jones: Widerstandsbereiche in Sichtweite

Der Dax (DAX 11963.4 -0.39%) ist in einem steilen Aufwärtstrend an die Marke von 12’000 Punkten herangelaufen. Damit wurde eine wichtige Widerstandszone erreicht. Bis in den Bereich von ca. 12’200 Punkten ist jetzt noch Luft nach oben. Dem Kaufsignal beim MACD-Indikator steht derzeit aber weiterhin das fallende Umsatzvolumen gegenüber. Sollte dies nicht zunehmen, dürfte ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone schwer werden.