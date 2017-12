Dax und Dow Jones: Wie viele Chancen braucht er denn noch?

Der Dax (DAX 13123.65 -0.23%) schafft es einfach nicht, aus der Seitwärtsrange auszubrechen. Weder ein Ausbruch nach unten noch ein solcher nach oben wurden in den vergangenen Wochen erfolgreich abgeschlossen. Am Freitag war eine grosse Chance vorhanden, den Ausbruch nach oben zu generieren. Am Ende des Handelstages blieb aber ein Shooting Star stehen. Diese Intraday-Stimmungswende hat den bereits sicher geglaubten Ausbruch negiert. Somit bleibt der Dax zunächst in der Seitwärtsrange und muss warten, ob das Kaufsignal beim MACD-Indikator für einen neuen Aufwärtsimpuls ausreicht.