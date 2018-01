Dax und Dow Jones: Der Dow Jones kann es, der Dax nicht

Der Ausbruch aus der Seitwärtsrange führte den Dax (DAX 13200.51 -0.34%) zwar auf ein Top über dem vom Dezember, das Top vom November wurde allerdings nicht erreicht. Die in der vergangenen Woche vollzogene Konsolidierung führte den Index an die Ausbruchslinie, was bei einem solch dynamischen Ausbruch nicht verwunderlich ist. Der Stochastik-Indikator hat ein Verkaufssignal generiert, das in den nächsten Tagen vom MACD-Indikator bestätigt werden könnte. Sollte der MACD-Indikator an seiner Triggerlinie nach oben abprallen, würde dies ein Kaufsignal bedeuten. Damit sollte ein Erreichen des November-Tops möglich sein.