Dax und Dow Jones: wollen sich nach oben befreien

Dax-Kurzfristchart

Der Dax (DAX 15'904.16 +0.32%) steht wieder einmal noch nicht ganz so gut da wie die US-Märkte. Trotzdem zeigte sich an den letzten beiden Handelstagen der vergangenen Woche, dass genügend Kraft da war, um die Tagestiefstwerte immer wieder zu verlassen und damit Intraday-Stimmungswenden zu generieren. Mit einem freundlichen Wochenauftakt sollte der Widerstand wieder überwunden werden können. Neue Tops sind daher in diese Woche erneut möglich.

Quelle: IDMS

Dow-Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones-Index konnte das Ausbruchsniveau halten und am Freitag wieder nach oben drehen. Damit dürften die Verkaufssignale bei den Indikatoren zum Wochenauftakt negiert werden. Die alte Widerstandslinie ist nun zur Unterstützung geworden und sollte als solche auch genutzt werden. Damit besteht eine gute Chance auf neue Tops im Wochenverlauf.

Quelle: IDMS