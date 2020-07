Dax und Dow Jones: Zeit des Abwartens vorbei

Dax-Kurzfristchart

Die Saisonalität deutet auf eine freundliche Woche hin. Erst Mitte Juli wird die Lage für den Dax (DAX 12733.45 1.64%) aus statistischer Sicht schwieriger. Auch wenn der Umsatz tendenziell abnimmt, besteht eine gute Chance auf einen weiteren Anstieg bis in den alten Unterstützungsbereich. Die Indikatoren stellen derzeit kein brauchbares Hilfsmittel dar.

Quelle: IDMS

Dow-Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones (Dow Jones 26287.03 1.78%) Index hat in der vergangenen Woche mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Seit Mitte Juni befindet sich der US-Index nun in einem Seitwärtstrend. Die leichte Anstiegsbewegung in der vergangenen Woche war von fallendem Umsatz begleitet. Dies war sicher auch dem Feiertag am Freitag geschuldet. Der MACD-Indikator beginnt nach oben zu laufen und steht vor einem Kaufsignal. Somit besteht eine gute Chance auf einen freundlichen Wochenauftakt.

Quelle: IDMS