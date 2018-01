Dax: Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war

Auch wenn an dieser Stelle vornehmlich der Dax (DAX 13212.52 0.11%) beschrieben wird, muss doch ein Blick über den Grossen Teich erlaubt sein. In der vergangenen Handelssitzung wurde zum ersten Mal seit Monaten ein Aufwärtstrend sowohl beim Dow Jones (Dow Jones 26076.89 -1.37%) als auch im breiter gefassten S&P 500 (SP500 2822.43 -1.09%) gebrochen. Ein solcher Bruch ist zunächst nichts Ungewöhnliches, wenn er nicht so dynamisch und mit einer Notierungslücke (Gap) entstanden wäre. Entsprechend hat sich die Indikatorenlage deutlich eingetrübt, und es könnte sich um den Beginn einer – dieses Mal etwas ausgeprägteren – Korrektur handeln. Es ist nicht verwunderlich, wenn ein solches Ereignis, das schon kaum mehr für möglich gehalten wurde, auch auf unseren Markt Einfluss hat. Entsprechend hat gestern unser heimischer Dax mit einer Schwäche in der Eröffnung reagiert.

Der Erholungsversuch scheiterte spätestens als klar wurde, dass die US-Märkte einen schwachen Handelstag vor sich haben würden. Jetzt wird sich zeigen, ob der Dax weiterhin in der Lage ist, ein Eigenleben zu gestalten, so wie es in den letzten Monaten auch der Fall war. Als die US-Märkte nämlich stiegen, kam der Dax kaum von der Stelle. Die gestern erreichte Zone bildete lange Zeit einen Widerstand, der nur zögerlich überwunden wurde. Jetzt könnte er eine Unterstützung darstellen. Allerdings spricht die Indikatorenlage dagegen. Der MACD-Indikator hat soeben das Verkaufssignal beim Stochastik-Indikator bestätigt. Der Umsatz zog gestern leicht an. Bereits heute dürfte sich entscheiden, ob der Rückschlag nur eine Eintagsfliege war oder ob ein Rückfall in den alten Seitwärtstrend droht. Sollte dies der Fall sein, lautet der Zielmarke 12’900 Punkte.