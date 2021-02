Dax: Unterbrechung bisher ohne Folgen

Die jüngste Atempause des Deutschen Aktienindex hat für die positive Prognose bislang keine Konsequenzen – zumindest auf der übergeordneten Zeitebene. Etwas Geduld müssen Anleger jetzt aber mitbringen.

Der Verkaufsdruck um 14’150 ist offenbar nach wie vor zu hoch, um den Dax auf die Schnelle weiter steigen zu lassen. Allerdings ist auf der anderen Seite auch eine stabil anhaltende Nachfrage messbar. Dadurch konnte der Index schon an der ersten markttechnischen Haltezone am Monatsdurchschnittspreis um 13’900 (blau) wieder einen vorläufigen Boden ausbilden. Ein Rückschlag bis in den horizontalen Wendebereich um 13’600/13’700 an den unteren Rand des kurzfristigen Schwankungskorridors (graue Fläche) ist aber jederzeit noch möglich.

Der Ausblick aus der Vogelperspektive bleibt gleich: Die momentane Stagnation spielt sich weiterhin innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends (grün) ab, dessen Obergrenze um 14’400 das nächste Kursziel nach der Pause bleibt. Die Mittellinie des entsprechenden Trendkanals (grün punktiert) bildet zugleich die erste attraktive Nachkaufzone für mittelfristig agierende Investoren: Sie fällt derzeit mit der markanten waagerechten Wendezone bei 13’000/13’500 zusammen.

Trading-Idee: Mit Papieren wie beispielsweise dem Valor 48958400 von UBS konnten Anleger zuletzt vergünstigt in die mittelfristige Aufwärtsbewegung des Dax einsteigen. Es verstärkt Kursbewegungen des Index um den Faktor vier und ist auch weiterhin haltenswert. Anleger sollten aber auch das Börsensprichwort berücksichtigen, das besagt, dass an (Teil-)Gewinnmitnahmen noch niemand gestorben ist. Kurse zwischen 14’100 und 14’400 sind dafür geeignet, während ein Stand zwischen 13’000 und 13’500 eher eine Kaufgelegenheit darstellt.