Dax: Verbesserte Lage heisst noch nicht verbesserte Stimmung

Die technische Lage im DAX hat sich in den ersten Wochen dieses Jahres deutlich aufgehellt. Ein Aufwärtstrend ist immer eine schöne Sache für die Anleger, die investiert sind. Gleichzeitig herrscht aber noch immer Zurückhaltung, was nicht zuletzt an den unverändert geringen Umsätzen ablesbar ist. Betrachtet man den übergeordneten Trend so fällt weiterhin auf, dass der Abwärtstrend unverändert intakt ist. Dieser besteht nun schon seit Juni letzten Jahres. Die Trendlinie verläuft aktuell im Bereich von 11’600 Punkten. Für einen Trendbruch müsste der DAX also noch

400 Punkte gewinnen. Ob dieser Trendbruch dann nachhaltig wäre, ist ohnehin offen. Der Bereich zwischen 11’400 und 11’600 Punkten stellt zudem eine Widerstandszone dar. Der deutsche Leitindex hat durchaus die Chance in diesen Bereich hineinzulaufen. Die Indikatoren mahnen aber zur Vorsicht. So hat der Stochastik-Indikator inzwischen eine Divergenz gebildet und sein Verkaufssignal dürfte in den kommenden Tagen vom MACD-Indikator bestätigt werden. Als Fazit lässt sich aktuell festhalten, dass die freundliche Stimmung noch für einige hundert Punkte anhalten kann. Ein Bruch des Abwärtstrends scheint aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich. Daher dürfte eine erneute Abwärtsbewegung in nicht zu ferner Zukunft liegen.