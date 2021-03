Dax: Verkäufe bleiben überschaubar

Der Deutsche Aktienindex ist aus markttechnischer Sicht zuletzt leicht überhitzt gewesen, da er sich bereits am Rande seiner statistisch «normalen» Bandbreite bewegt. Allerdings muss dies nicht zwangsläufig eine starke Korrektur nach sich ziehen.

Die nun zu beobachtende Atempause am Markt kommt nicht überraschend, denn der Index notierte zuletzt an den Obergrenzen seiner kurz- und mittelfristigen Schwankungskorridore (graue und blaue Flächen in den Charts). Aktuell bewegen sich die Preise durch die jüngste Konsolidierung wieder weg von diesen Extremzonen. Die bisher aber nur mittelmässige Dynamik dieser Gegenbewegung nach Süden spricht eher für die Stabilität des übergeordneten Aufwärtstrends. Rückschläge haben noch nicht einmal die jüngste Mini-Haltezone bei 14.400 verletzt, so dass der stärkere Bodenbildungsbereich um 14’100 / 14’200 noch in Reserve ist.

Aus der übergeordneten Perspektive ist zwar theoretisch selbst innerhalb des Aufwärtstrends viel Luft nach unten, doch zahlreiche Orientierungslinien in der nahen Umgebung dürften eine mögliche Abwärtsbewegung abfedern. Schon bei 13’500 bis 14’000 Punkten sollte deren Effekt zum Tragen kommen.

Trading-Idee: Für frische Käufe dürften Anleger bald eine bessere Kosten-Nutzen-Quote vorfinden. Die schon mehrfach ausgesprochene Empfehlung für Teilgewinnmitnahmen des hier vorgestellten Valors 48958400 der UBS gilt darüber hinaus weiterhin. Investoren mit einem langen Zeithorizont können dagegen an Long-Positionen festhalten.

Der Gedanke, darüber hinaus von einer kleinen Korrektur mit Short-Papieren wie beispielsweise dem Valor 54512257 zu profitieren, ist zwar verlockend – geeignet ist diese Strategie aber nur für sehr Wagemutige, denn sie ist gegen den übergeordneten Trend gerichtet.