Dax: Verkäufe werden gefährlicher

Noch hat die laufende Korrektur kein bedrohliches Ausmass erreicht. Doch besorgniserregend ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Deutsche Aktienindex zielsicher nach unten bewegt. Auch der parallel zur Abwärtsbewegung steigende Umsatz am Markt trägt nicht gerade zur Beruhigung der Investoren bei.

Nach dem steilen Anstieg des Index – seit September immerhin rund 1500 Punkte – hat sich offenbar doch einiges an Abgabedruck angestaut: Der Dax (DAX 13139.72 -0.33%) eröffnete an zwei der zurückliegenden drei Handelstage am Tageshoch und fiel dann kontinuierlich, um nahe am Tief zu schliessen. Diese Entwicklung wird von deutlich zunehmendem Handelsvolumen begleitet, ist also ernst zu nehmen.

Da wir uns derzeit noch nahe an der Spitze der jüngsten Rally auf ein neues Allzeithoch befinden, wirken die laufenden Gewinnmitnahmen noch nicht beängstigend. Das könnte sich aber ändern, wenn der Markt weitere wichtige Kursmarken nach unten durchbricht.

Bleibt das Kaufinteresse beispielsweise auch am nun erreichten Monatsdurchschnitt bei rund 13’150 aus, liegt der nächste Zielkurs um 13’050 an einer Aufwärtstrendlinie (blau punktiert / blauer Pfeil).

Ihr höher liegendes Spiegelbild hat heute jedoch bereits als Stabilisator versagt (roter Pfeil). Etwas solider wirkt dann erst die bereits bewährte Nachfragezone um 12’900/12’930.

Im Extremfall ist aus mittelfristiger Sicht derzeit ein Rückschlag bis etwa 12’550/12’665 vorstellbar. Auch wenn es nach unten um den Faktor zwei bis drei schneller gehen kann als nach oben, dürfte der Dax dafür mindestens einen Monat benötigen.

Damit würde dieser Bewegungsimpuls jedoch in die starke Jahresendphase fallen, was statistisch zumindest relativ unwahrscheinlich ist. Eine moderate Konsolidierung ist jedoch derzeit durchaus eine Option und wird langsam sogar wahrscheinlicher als ein schnelles neues Rekordhoch.

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIGZZ 32904441 Call 9400 500:1 15.12.17 33.78 SMIGPZ 35598937 Put 9000 500:1 15.12.17 26.11 KSMIAZ 32902722 KO Call 9000 500:1 15.12.17 32.77 KSMBFZ 35599794 KO Put 9500 500:1 15.12.17 32.20

