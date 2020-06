Dax: Verkaufswelle gut überstanden

Den ersten Schwung nach unten hat der Deutsche Aktienindex ohne viel Drama hinter sich gebracht. Allerdings ist mehr als fraglich, ob er nun bereits wieder länger in die Gegenrichtung laufen wird.

(DAX 12214.72 2.55%)" src="https://datawrapper.dwcdn.net/bOP9B/1/" width="300" height="129" frameborder="0" scrolling="no" aria-label="chart">

Schon an der schwachen Stabilisierungszone um 11’600 pausierte der jüngste Abverkauf des Dax, was positiv zu werten ist. Doch vorbei wäre die nun laufende Mini-Korrektur dennoch erst, wenn der Markt auch oberhalb von 12’300/12’500 noch gekauft wird. Auch wenn der Index nun über Monate aussergewöhnlich stark war, erscheint dies doch eher unwahrscheinlich – oder gerade deswegen. Es sei denn, die Mehrheit der Marktteilnehmer würde jetzt an neue Rekordstände noch im Sommer glauben. Eher jedoch dürfte es nach einer kleinen Entspannung zu einem Test der nächsten kurzfristigen Stabilisierungszone um 11’250 kommen.

Vor allem ein Phänomen sollte für eine weitere Verzögerung sorgen. Bei fast allen Crashs in den vergangenen Jahrzehnten stoppten erste grössere Erholungswellen am langfristigen Durchschnittspreis (violett/rot). Diesmal erholte sich der Dax immerhin schon kurzzeitig über diesen Schwellenwert, was Hoffnung macht, dass zumindest ein neues Tief unterhalb des März-Low ausbleiben wird. Ein ungebremster weiterer Durchmarsch nach oben ist dennoch nicht drin.



Wer auf der Korrekturwelle surfen will, kann Produkte wie das 6x-Short-Faktorzertifikat der UBS (UBSG 10.585 3.47%) nutzen. Es verwandelt Verluste des Dax in Gewinne und verstärkt sie auf das Sechsfache. Doch Anleger müssen sich bewusst sein, dass dieser Effekt auch in die Gegenrichtung wirkt. Es sollte daher nur mit überschaubaren Beträgen spekuliert werden.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)